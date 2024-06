Νέα τρέλα με Χεζόνια: Έχει ΝΒΑ-out μέχρι τις 19/7, πολλές ομάδες τον θέλουν!

Ο Κροάτης φόργουορντ πρωταγωνιστεί στο σίριαλ του μεταγραφικού καλοκαιριού, το οποίο δεν έχει τέλος.

Ύστερα από όσα έγιναν με την υπογραφή του στην Μπαρτσελόνα, την αλλαγή σκηνικού και τελικά την παραμονή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, οι φίλοι της «βασίλισσας» θεώρησαν πως το κομμάτι που αφορούσε το μέλλον του «Σούπερ Μάριο» είχε ολοκληρωθεί. Όμως, έκαναν λάθος.

Ο Σαμς Σαράνια, ένας από τους πιο έγκυρους δημοσιογράφους σε θέματα ΝΒΑ, αποκάλυψε πως ο Χεζόνια έχει NBA-out στη νέα του συμφωνία με τους Μαδριλένους. Η σχετική option λήγει στις 19 Ιουλίου και πλέον η αγωνία... κορυφώνεται. Θα βρει ο Κροάτης μια αξιόλογη επιλογή στον «μαγικό κόσμο»;

Πάντως, το σχετικό ρεπορτάζ υπογραμμίζει πως ήδη υπάρχουν ομάδες, που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους και θα τον ήθελαν πίσω στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Mario Hezonja has an NBA-out until July 19 this summer as part of extension with Euroleague's Real Madrid, and sources say he is receiving interest from multiple teams to return to NBA. The five-year NBA veteran averaged 11.9 points and 4.4 rebounds for Real Madrid in 2023-24.