Αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε τον Κάνααν ο Ολυμπιακός (pic)

«Σε ευχαριστούμε για την πίστη, την σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή στον οργανισμό του Ολυμπιακού! Σαςουυχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο βήμα της καριέρας σου» αναφέρει το μήνυμα του Ολυμπιακού για τον Κάνααν.

Ο 33χρονος Αμερικανός γκαρντ,ο οποίος φέτος είχε 11,1 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 41 παιχνίδια της Euroleague με 42,5% από το τρίποντο, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα.

🙏🏽 Thank you @SiP03 for your loyalty, hard work, and dedication to Olympiacos BC organisation! We are wishing you the best of luck in the next step of your career. #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/6dzkwKDMUb