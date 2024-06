«Ο Ρέντικ θα είναι ο νέος προπονητής των Λέικερς»

Οι Λέικερς είχαν μία απογοητευτική σεζόν φέτος και το κλίμα στα αποδυτήρια είχε χαλάσει. Ο Ντάρβιν Χαμ είχε χάσει την εμπιστοσύνη των παικτών του και τελικά μετά το τέλος της χρονιάς αποτέλεσε παρελθόν.

Έτσι οι «Λιμνάνθρωποι» άρχισαν την αναζήτηση για τον επόμενο τεχνικό τους και από την αρχή αναφερόταν ως ένα από τα φαβορί ο Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Τελικά, σύμφωνα με τον Άντονι Ίργουιν οι Λέικερς κατέληξαν στον πρώην παίκτη και αναφέρεται πως οι δύο πλευρές τα έχουν βρει και όλα δείχνουν πως του χρόνου ο Ρέντικ θα βρίσκεται στον πάγκο του συλλόγου.

Hearing it's done. JJ Redick is the next coach of the Lakers. About to go live to talk about it.