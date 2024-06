Περιστέρι, Προμηθέας, ΑΕΚ και Κολοσσός στο BCL - Στα προκριματικά ο ΠΑΟΚ

Ανάμεσα στις 28 ομάδες στην κανονική περίοδο του BCL συμπεριλήφθηκε τελικά και ο Κολοσσός Ρόδου, ο οποίος γίνεται Ευρωπαίος συμμετέχοντας απευθείας στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης της FIBA.

Μαζί με την ομάδα του Γιώργου Σιγάλα θα βρίσκονται το Περιστέρι, που την περασμένη σεζόν έφτασε ως το Final Four, ο Προμηθέας και η ΑΕΚ, με τις τρεις αυτές ομάδες να συμμετέχουν και την σεζόν 2023-24 στη διοργάνωση.

Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, που μετά από 7/8 παρουσίες του στους ομίλους, φέτος τοποθετήθηκε στα προκριματικά, καθώς τερμάτισε στην 8η θέση της ελληνικής λίγκας. Από τα προκριματικά, όπου θα συμμετέχουν 24 ομάδες, ο ΠΑΟΚ καλείται να κερδίσει το ένα από τα τέσσερα εισιτήρια -θα ανακοινωθεί το σύστημα διεξαγωγής- για να βρεθεί στους «32» του BCL.

Αναλυτικά οι 28 ομάδες που πέρασαν στους ομίλους απευθείας:

