«Σχεδιάζει πρόταση στον Ντόζιερ ο Ολυμπιακός»

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ισραήλ το όνομα του Πι Τζέι Ντόζιερ (26χρ., 1.98), ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στην Παρτίζαν, βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού στο πλάνο ενίσχυσης που έχουν οι επιτελείς του για τη νέα σεζόν.

Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν θα μείνει στην Παρτιζάν και ήδη έχει προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον από ομάδες της EuroLeague. Ανάμεσά τους είναι και ο Ολυμπιακός που σχεδιάζει να του κάνει πρόταση» αναφέρει ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Άρελ Γκίνσμπερ.

O Ντόζιερ είχε φέτος με την Παρτιζάν σε 33 ματς της Euroleague 9,2 πόντους, 3,1 ριμπάουντ, 3,2 ασίστ και 1,3 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

