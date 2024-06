Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο post της Euroleague για τους παγκόσμιους πρωταθλητές: «Αυτή θα ήταν μία πραγματική πρόκληση»

Οι Σέλτικς τα ξημερώματα της Παρασκευής κατέκτησαν το 18ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους στο ΝΒΑ, ενώ μετά το φινάλε του αγώνα ανέφεραν πως είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές.

Η Euroleague δεν άφησε αναπάντητο το σχόλιο της ομάδας της Βοστώνης γράφοντας ότι αυτό δεν γίνεται να ισχύει, μέχρι να αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό.

Οι "πράσινοι" με την σειρά τους απάντησαν στην Εuroleague με νέο tweet γράφοντας: "Λοιπόν... αυτή θα ήταν μία πραγματική πρόκληση".

Well… that would be a real challenge 🫡☘️ @celtics https://t.co/YHYKJ2FL9V