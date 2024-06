Ήταν δίκαιο έγινε πράξη: MVP των τελικών ο Μπράουν! (vid)

Οι Μπόστον Σέλτικς έγραψαν ιστορία επικράτησε με 4-1 των Ντάλας Μάβερικς για το 18ο πρωτάθλημά τους και ο Τζέιλεν Μπράουν πήρε πανάξια το βραβείο του MVP των τελικό

Το βραβείο που έχει το όνομα του σπουδαίου Μπιλ Ράσελ, πήγε στον σούπερ σταρ των Σέλτικς, Τζέιλεν Μπράουν με 22.6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5.7 ασίστ στους τελικούς!

