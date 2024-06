Ο ειδικός των σουτ από το κέντρο: Ο Πρίτσαρντ το έβαλε ξανά από το... σπίτι του! (vid)

Ο γκαρντ των Σέλτικς στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, βλέποντας το χρονόμετρο να μηδενίζει, σηκώθηκε από το κέντρο του γηπέδου, εκτέλεσε και σημείωσε ένα απίθανο τρίποντο.

Έτσι, ο Πρίτσαρντς έστειλε τους «Κέλτες» στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα 21 πόντων απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς, αφού οι Σέλτικς προηγήθηκαν με 67-46.

Δείτε το απίθανο buzzer beater του Πρίτσαρντ:

"Here's Pritchard he loves these... puts it up from halfcourt at the buzzer... BANG... HE'S DONE IT AGAIN!" https://t.co/dWXM1HVj4D pic.twitter.com/EtcSju6Gn0