Επίσημο: Επέστρεψε στην Μανρέσα ο Ντιέγκο Οκάμπο για δύο χρόνια

Η Μανρέσα ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Ντιέγκο Οκάμπο στον πάγκο της για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Μανρέσα βγήκε στην αγορά για τον αντικαταστάτη του Πέδρο Μαρτίνεθ και κατέληξε στον Ντιέγκο Οκάμπο, του οποίου ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή στον σύλλογο.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε όλα και έτσι θα συνεργαστούν ξανά για τα επόμενα δύο χρόνια. Θυμίζουμε πως ο Οκάμπο ήταν αυτός που είχε οδηγήσει την ομάδα στην ACB, παίρνοντας την άνοδο το 2018.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μανρέσα:

«Η BAXI Μανρέσα έχει ήδη έναν αντικαταστάτη για τον Πέδρο Μαρτίνες. Πρόκειται για έναν γνωστό προπονητή: τον Ντιέγκο Οκάμπο, ο οποίος το 2018 ανέβασε την ομάδα στην ACB, αφού κέρδισε τα playoffs ανόδου. Ο Γαλικιανός έχει υπογράψει για δύο σεζόν.

Ο Οκάμπο είναι προπονητής με μεγάλη εμπειρία. Έχει διατελέσει βοηθός των Σάλβα Μαλδονάδο, Πέδρο Μαρτίνες, Μανέλ Κόμας, Χοάν Πλάζα και Άιτο Γκαρσία Ρένες, ενώ ως προπονητής έχει κοουτσάρει τις Μούρθια, Εστουδιάντες, Χοβεντούτ και Σαραγόσα στην ACB. Ο Γκαλέκ έρχεται από την Τιζόνα Ντε Μπούργκος, όπου σημείωσε επιτυχίες τις δύο τελευταίες σεζόν: την πρώτη ανέβηκε στην LEB Or και τη δεύτερη οδήγησε την ομάδα στην τελική τετράδα της ανόδου στην Lliga Endesa. Σε διεθνές επίπεδο, το 2023 διορίστηκε προπονητής της Τσεχίας, θέση που θα συνδυάσει με τον πάγκο της BAXI Μανρέσα.

Καριέρα του Ντιέγκο Οκάμπο:

2002-04 - Ourense Basketball Club (LEB). Βοηθός.

2004-05 - CB Tarragona (LEB 1). Βοηθός του Σάλβα Μαλδονάδο.

2005-07 - CB Tarragona (LEB 1). Πρώτος προπονητής.

2007-08 - Akasvayu Girona (ACB και Κύπελλο ULEB). Βοηθός του Πέδρο Μαρτίνες.

2008-14 - Cajasol (ACB, Κύπελλο και Eurocup). Βοηθός των Μανέλ Κόμας, Πέδρο Μαρτίνες, Χοάν Πλάζα και Άιτο Γκαρσία Ρένες.

2014-15 - UCAM Murcia (ACB). Πρώτος προπονητής.

2015-16 - Estudiantes (ACB). Πρώτος προπονητής.

2016-18 - Divina Seguros Joventut (ACB). Πρώτος προπονητής.

2018 - ICL Manresa (LEB Or). Πρώτος προπονητής.

2018-20 - Barça B (LEB Or). Πρώτος προπονητής.

2020 - Casademont Σαραγόσα (ACB). Πρώτος προπονητής.

2021-22 - Skyliners Φρανκφούρτη (Γερμανία). Πρώτος προπονητής.

2022-23 - CB Tizona (LEB Plata). Πρώτος προπονητής.

2023-24 - CB Tizona (LEB Or). Πρώτος προπονητής.

2023-Τρέχουσα - Txeca Republic».