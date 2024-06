Ισραηλινός ρεπόρτερ: «Θα κάνει πρόταση σε Μπράουν ο Παναθηναϊκός»

Οι φήμες για το μέλλον του Λορένζο Μπράουν... φουντώνουν. Σύμφωνα με τον ισραηλινό δημοσιογράφο Άρελ Γκίνσμπερ ο Παναθηναϊκός θα κάνει πρόταση στον Λορένζο Μπράουν, προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό του.

Να σημειώσουμε πως το συμβόλαιο του παίκτη με το ισπανικό διαβατήριο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2025 με την Μακάμπι, ωστόσο το μέλλον του στην ισραηλινή ομάδα δεν θεωρείται δεδομένο.

Μάλιστα το όνομα του είχε συνδεθεί και με την Ρεάλ Μαδρίτης τον τελευταίο καιρό, ωστόσο η ισπανική ομάδα σύμφωνα με τον ισραηλινό δημοσιογράφο εγκατέλειψε την περίπτωση του παίκτη.

Θυμίζουμε πως και ο Ολυμπιακός έχει... παίξει για τον Μπράουν, καθώς δημοσιεύματα έκαναν λόγο για συζητήσεις των ερυθρολεύκων με την πλευρά του παίκτη.

🚨🚨I can tell that Panathinaikos will make an offer to Lorenzo Brown!



After Real Madrid decided to give up on Lorenzo, now it seems that Pao will push to acquire the PG



Soon, Pao will make an offer to Brown and they’ll also try to reach an agreement with Maccabi on the buyout https://t.co/s9MqFFSxPD pic.twitter.com/1TsnRMGpq8