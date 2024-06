Eπίσημο: Στην Παρτίζαν ο Μαρίνκοβιτς

Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς επιστρέφει στην Σερβία για την Παρτίζαν. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον Σέρβο παίκτη, ο οποίος επιστρέφει στο σύνολο του Βελιγραδίου μετά από 5 χρόνια.

Ο Μαρίνκοβιτς μέτρησε φέτος 11 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ μ.ό. σε 37 συμμετοχές στη EuroLeague όπου η Μπασκόνια αποκλείστηκε στον α' γύρο των πλέι οφ με... σκούπα από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πλέον θα φορέσει ξανά τα ασπρόμαυρα μετά την περίοδο 2013-19, αποτελώντας την πρώτη μεταγραφή της Παρτιζάν για τη σεζόν 2024/25, με τον 27χρονο γκαρντ να υπογράφει για 2 χρόνια στην ομάδα.

First summer signing of the season for @PartizanBC who get their youngest ever captain back to the club! pic.twitter.com/aPt6tEYPDe