Η κόντρα συνεχίζεται: Η Ρις παραλίγο να... αποκεφαλίσει την Κλαρκ (vid)

Το... beef ανάμεσα στην Ρις και την Κλαρκ συνεχίζεται. Στον αγώνα της Indiana Fever με την Chicago Sky (91-83), στο δεύτερο ημίχρονο η 22χρονη φόργουορντ έκανε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στην Κλαρκ. Η τελευταία επιχείρησε ένα drive και η πρώτη σε προσπάθεια να τη σταματήσει την χτύπησε με το χέρι δυνατά στο κεφάλι.



Οι διαιτητές μετά από εξέταση της φάσης τιμώρησαν την Ρις με αντιαθλητικό πρώτου βαθμού, απόφαση που η ίδια θεώρησε υπερβολική. «Ήταν μια μπασκετική κίνηση, αλλά όλοι σας θα την προβάλλετε 20 φορές. Εγώ πάντα πηγαίνω για την μπάλα. Δεν μπορώ να ελέγξω τους διαιτητές και σήμερα επηρέασαν το παιχνίδι. Δεν πήραμε αρκετά σφυρίγματα που θα έπρεπε», τόνισε.



Πάντως και η ίδια η Κλαρκ, παρότι... πόνεσε, δεν θέλησε να δώσει συνέχεια. «Είναι μέρος του παιχνιδιού. Πήγε να παίξει άμυνα στην μπάλα, να κόψει. Μπορεί να συμβεί», σχολίασε το φαινόμενο του WNBA που είχε 23 πόντους, 8 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 2 τάπες, ενώ η Ρις μέτρησε 11 πόντους, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ 2 κλεψίματα και 1 τάπα για τις ηττημένες.

Caitlin Clark is fouled while driving to the basket pic.twitter.com/U9TvoFUoD3