Ξεκάθαρος ο Σερζ Ιμπάκα: «Καμία συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης»

Εδώ και λίγες μέρες αρκετά δημοσιεύματα είχαν συνδέσει τον Σερζ Ιμπάκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αναφέροντας πως οι δύο πλευρές τα είχαν βρει σε όλα για την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, με τον ίδιο τον παίκτη να τονίζει ότι δεν υπάρχει συμφωνία.

«Όχι, έλα τώρα. Απογοητεύτηκα που βγήκαν αυτές οι φήμες ενώ ακόμα έπαιζα στα playoffs. Δε μου άρεσε. Φαίνεται πως είναι ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα στην Ευρώπη. Έχω προτάσεις από άλλες ομάδες, αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Πάντα θέλω να τελειώνω τα πράγματα πριν αρχίζω τα επόμενα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιμπάκα.

Θυμίζουμε πως στη πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη μετά το μικρό του πέρασμα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ιμπάκα είχε 12.6 πόντους και 6.8 ριμπάουντ στην Euroleague, όντας πρώτος και στις δύο κατηγορίες για την Μπάγερν Μονάχου.

"I have offers from other teams, but I have not decided yet. I always want to finish things first before thinking about the next ones."



Serge Ibaka#EuroLeague @sergeibaka https://t.co/zcAqzYfEas