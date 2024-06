«Νο1 στόχος της Παρτιζάν ο Τσίμα Μονέκε»

Σύμφωνα με το «TeleSport» οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου έχουν θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση του 28χρονου Νιγηριανού φόργουορντ, που προορίζεται για αντικαταστάτης του Ζακ Λεντέι.

Οι Σέρβοι δεν μπαίνουν σε περισσότερες λεπτομέρειες, αναφέροντας ότι ο Μονέκε αποτελεί την Νο1 επιλογή της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον Μονέκε, ωστόσο να δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2025 με την Μπασκόνια.

Ο Νιγηριανός φόργουορντ, όμως έχει εκδηλώσει τάσεις φυγής από την ισπανική ομάδα, με την Παρτιζάν να προσπαθεί να ενεργοποιήσει την μεταγραφική «βόμβα».

Ο Μονέκε έκανε εντυπωσιακή χρονιά, καθώς μέτρησε 14 πόντους και 6,7 ριμπάουντ ανά παιχνίδι στην Ευρωλίγκα.

