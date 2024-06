Καλοκαίρι 2024: Στα camps του Πρωτέα αλλάζεις επίπεδο στο μπάσκετ! (vid)

Τρεις μεγάλες προπονητικές μορφές του διεθνούς μπάσκετ που έχουν δουλέψει σε πέντε ηπείρους στο Proteas Hoop Lab Camp.

O Tim Mallon, Head Coach με τεράστια εμπειρία στην Αυστραλία, έχει κατακτήσει 4 FibaWorld Championships με την Εθνική Αυστραλίας Νέων Ανδρών, διαθέτει πολυετή προπονητική και παιδαγωγική εμπειρία σε τμήματα υποδομών, mentoring για διαχείριση ψυχολογίας και έχει δουλέψει με τις ομάδες NZ Breakers NBL, Brisbane Bullets NBL, Altria Chiba Japan Pro League.

Μαζί του είναι ο Jimmy Vidas, Basketball Development and Strength & Conditioning Coachμε περισσότερες από δύο δεκαετίες προπονητική εμπειρία. Ο Jimmy έχει δουλέψει με ομάδες του NBA Houston Rockets, Cleveland Cavaliers, αλλά και του CBA με τις κορυφαίες ομάδες της Κίνας, όπως και με τις Εθνικές Ομάδες Ανδρών της Κίνας και του Κατάρ.

Την τριάδα συμπληρώvει με την καθοδήγηση και τον συντονισμό του ο Μάνος Μανουσέλης, ο οποίος επιστρέφει ως Τεχνικός Διευθυντής του ΠΡΩΤΕΑ Βούλας, και διαθέτει μεγάλη προπονητική εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Κίνα, Μέση Ανατολή, Κύπρος), έχοντας κοουτσάρει από το επίπεδο των εθνικών ομάδων μέχρι την Ευρωλίγκα και με την ικανότητα να «ανεβάζει» επίπεδο και κατηγορίες τους παίκτες και τις ομάδες που αναλαμβάνει, αλλά κυρίως να μεταδίδει την αγάπη και το πάθος για το μπάσκετ στα νέα παιδιά!

72 ώρες προπόνηση στα κόκκινα για να αλλάξεις επίπεδο στο Proteas HoopLab Camp!

Το Proteas Hoop Lab Camp είναι ένα επιστημονικά σχεδιασμένο, προπονητικό campυψηλών προδιαγραφών, που απευθύνεται σε αθλητές και αθλήτριες με στόχο να ανελιχθούν στο υψηλότερο αθλητικό επίπεδο που τους αξίζει.

Συνδυάζοντας εξάσκηση τεχνικής, δεξιοτήτων, μηχανισμών, στρατηγικής, ψυχολογίας αλλά και την ανάπτυξη του επιπέδου αθλητικής νοημοσύνης, το Proteas Hoop Lab 2024 μέσα σε 3 περιόδους, προσεγγίζει σφαιρικά την βελτίωση των αθλητών που θα έχουν την τύχη να πάρουν μέρος.

Με 72 ώρες προπόνησης υψηλού επιπέδου, έντασης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, στρατηγικής σκέψης, βελτίωσης μηχανισμών, ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας, το camp χωρίζεται σε τρία θεματικά τετραήμερα για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Πρόγραμμα Proteas Hoop Lab Camp

Στο Proteas Hoop Lab Camp οι αθλητές βελτιώνουν τις αθλητικές τους δεξιότητες, γίνονται καλύτεροι μπασκετμπολίστες. 3 διαφορετικές θεματικές περίοδοι, συμπληρώνουν την απόλυτη προπονητική προετοιμασία, που περιλαμβάνει η κάθε μία συγκεκριμένους στόχους:

Α’ Περίοδος: Δευτέρα 1 Ιουλίου – Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024 - Ώρες 09:00-15:00 - «One onOne Basketball Camp»

Η πρώτη περίοδος είναι αφιερωμένη στο χτίσιμο του παιχνιδιού ένας εναντίον ενός, με μπάλα, αλλά και μακριά από την μπάλα, τόσο ως επιθετικός παίκτης, όσο και ως αμυντικός! Στο One on One Basketball Camp, ο στόχος είναι η εξέλιξη του αθλητή σε υψηλών προδιαγραφών παίκτη, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές του, τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση.

Β’ Περίοδος: Παρασκευή 5 Ιουλίου - Τρίτη 9 Ιουλίου – Ώρες: 09:00-15:00 - «Developingthe Art of 3 point Shooting»

Η δεύτερη περίοδος του Proteas Hoop Lab Camp έχει ως βασικό στόχο τη σωστή ένταξη του «όπλου» που λέγεται σουτ τριών πόντων, στις δεξιότητες που πρέπει να έχει κάθε παίκτης του μπάσκετ, ώστε να στέκεται με αυτοπεποίθηση στο γήπεδο και να αισθάνεται ότι έχει τον σεβασμό τόσο της άμυνας, όσο και των συμπαικτών του.

Γ ’ Περίοδος: Τετάρτη 10 Ιουλίου – Σάββατο 13 Ιουλίου 2024 - – Ώρες: 09:00-15:00 – «Play the Game & Decision making Camp»

Η τελευταία περίοδος του Proteas Hoop Lab Camp αφιερώνει 24 ώρες για να δουλέψουμε με τα παιδιά πάνω στις αποφάσεις τους σε συνθήκες αγώνα, τόσο σε ολόκληρο το γήπεδο, όσο και στο μισό. Θέλουμε να θέσουν σε εφαρμογή όσα διδάχθηκαν στα δύο πρώτα τετραήμερα για το ένας εναντίον ενός και πώς να γίνουν απειλή για την άμυνα με την ικανότητά τους στο σουτ και τώρα να μάθουν να διαβάζουν την άμυνα και πότε να κάνουν τι.

Μέσα στον Ιούνιο το Proteas Summer Fun Basket

Πριν από το Proteas Hoop Lab Camp πραγματοποιείται όπως κάθε χρόνο, ένα Campγεμάτο μπάσκετ και αθλητισμό για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Χωρίζεται σε δύο περιόδους: 17-21/06 και 25-28/06 και αυτή τη χρονιά έχει στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των αθλητών, δουλεύοντας ταυτόχρονα στην εξέλιξη των μπασκετικώνδεξιοτήτων των παιδιών. Και όλα αυτά, με έναν διασκεδαστικό τρόπο και πολύ παιχνίδι.

O ΠΡΩΤΕΑΣ Βούλας ένας σύλλογος υψηλού κύρους και εμπειρίας με εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου

• Έχει περισσότερα από 40 χρόνια αθλητικής εμπειρίας αποκλειστικά στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης

• Έχει περισσότερους από 650 ενεργούς αθλητές, 45 τμήματα και μια ομάδα 18 εξειδικευμένων προπονητών

• Είναι μέλος της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής (Ε.Σ.Κ.Α.Ν.Α.)

• Υπάγεται στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.)

• Έχει αθλητική αναγνώριση ως εγγεγραμμένο μέλος του Μητρώου Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

• Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα κλειστά, κλιματιζόμενα γήπεδα των σύγχρονων εγκαταστάσεων του ΠΡΩΤΕΑ στο Αθλητικό Κέντρο Βούλας: το κλειστό γήπεδο Γ. Γεννηματάς και το ολοκαίνουριο Dome.

• Η προπόνηση ενδυνάμωσης πραγματοποιείται σε πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο.

• Τέλος, οι αθλητές έχουν στη διάθεσή τους το υπερσύγχρονο Dr Dish All StarShooting Gun για τη βελτίωση της τεχνικής του σουτ. Πιο συγκεκριμένα, με το shooting gun, οι αθλητές μπορούν να δουλέψουν στοχευμένα στον μηχανισμό της κίνησης του σουτ, βελτιώνοντας την ακρίβεια, την ταχύτητα και την δεξιότητά τους.

Σημαντικές πληροφορίες & διαδικασία συμμετοχής

• Αναλυτικές πληροφορίες στο www.proteasvoulas.gr

• To Proteas Hoop Lab Camp απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια με αθλητική εμπειρία στο μπάσκετ, με έτος γέννησης 2007-2012.

• Ώρες Camp: 09:00-15:00

• Για την εγγραφή στο Proteas Hoop Lab Camp θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής μέχρι τις 20/06/2024 μέσω του www.proteasvoulas.gr

• Απαραίτητη η κάρτα υγείας αθλητή ή ιατρική βεβαίωση συμμετοχής, καθώς και η αθλητική εμπειρία.

• Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι αθλητές / αθλήτριες θα αξιολογηθούν για την εμπειρία τους και τις δεξιότητές τους στο μπάσκετ.

• Για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη αθλητική μετάβαση στο υψηλότερο επίπεδο, προτείνεται οι αθλητές να συμμετέχουν και στις 3 περιόδους.

• Το Proteas Hoop Lab Camp απευθύνεται και σε παιδιά εκτός του Συλλόγου ΠρωτέαΒούλας.