Euroleague: «Πράσινο» tοp-10 με τα κορυφαία buzzer beaters της χρονιάς (vid)

Μπορεί η αγωνιστική δράση της Euroleague να έχει ολοκληρωθεί όμως η διοργανώτρια αρχή βρίσκει τρόπους να μας θυμίζει το φετινό υπερθέαμα που προσέφεραν οι ομάδες που συμμετείχαν.

Ετσι σε ένα βίντεο παρουσιάστηκαν οι 10 κορυφαίες φάσεις buzzer beater, με τον πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκό να πρωταγωνιστεί με τρεις φάσεις, κατακτώντας παράλληλα και την κορυφή.

Καλαϊτζάκης, Λεσόρ και Γκριγκόνις βρέθηκαν στο Νο10, Νο3 και Νο1 αντίστοιχα. Παράλληλα στη θέση Νο2 ήταν ένα απίστευτο καλάθι του ΜακΚίσικ. O παίκτης του Ολυμπιακού κέρδισε το χρονόμετρο και τελείωσε με κάρφωμα.

Απολαύστε το βίντεο:

Hitting a HUGE bucket before the buzzer goes OFF, there ain't nothing like it 🚨 👀



Check out the Top 10 Buzzer Beaters from the 2023-24 season 🍿



'Top Plays of the Season' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/IylM4mXwIM