Θρήνος στο ΝΒΑ: «Έφυγε» ο Τζέρι Ουέστ

Στο πένθος βυθίστηκε το ΝΒΑ. Ο άνθρωπος που έδωσε τη φιγούρα του στο logo του NBA, Τζέρι Ουέστ "έφυγε" από την ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Ο Τζέρι Ούεστ αγωνίστηκε από το 1960 έως το 1974 στους Μινεάπολις Λέικερς, που στην συνέχεια μετονομάστηκαν σε Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ στην ίδια ομάδα εργάστηκε και ως προπονητής από το 1976 έως και το 1979.

Στη διάρκεια της καριέρας του ο Ουέστ κατέκτησε 8 πρωταθλήματα στο NBA ως στέλεχος, ενώ αναδείχθηκε δύο φορές NBΑ κορυφαίο στέλεχος της λίγκας. Σε επίπεδο αριθμών είχε 25.192 πόντους (27 κατά μέσο όρο).

Legendary Hall of Famer Jerry West passed away peacefully this morning at the age of 86. His wife, Karen, was by his side.