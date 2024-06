Video: Η ένταση στο φινάλε του ντέρμπι

Ένταση επικράτησε στο τέλος της αναμέτρησης, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Game 3 των τελικών της Basket League. Όλα ξεκίνησαν από την στιγμή ο Κάνααν αποφάσισε να σουτάρει σε μια αναμέτρηση... τελειωμένη με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να τον προτρέπει να σουτάρει.

Όταν οι δυο ομάδες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο για το καθιερωμένο ζντο υπήρξαν κάποια μικροσπρωξίματα ανάμεσα σε Γκραντ, Λαρεντζάκη, Κάνααν και Λεσόρ, ωστόσο οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν πυροσβεστικά και απέτρεψαν τα χειρότερα.

Δείτε το video:

Panathinaikos and Olympiacos players got into a small scuffle at the end of the game 👀 pic.twitter.com/yuNOE2JDaw