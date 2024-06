Μακάμπι Τελ Αβίβ: Τα συλλυπητήρια των Ισραηλινών για την απώλεια του Πάρη Δερμάνη (pic)

Η ομάδα του Ισραήλ συλλυπήθηκε την οικογένεια του αγαπητού σε όλους Πάρη, που έφυγε από τη ζωή πρόωρα σε ηλικία 60 ετών.

Η περιπέτεια της υγείας του, μάλιστα, είχε αρχίσει εν μέσω της σειράς playoffs της EuroLeague Παναθηναϊκός-Μακάμπι και συγκεκριμένα στο Βελιγράδι, όπου ήταν η έδρα των Ισραηλινών στη φετινή σεζόν.

Η ανάρτηση της Μακάμπι:

Maccabi Tel Aviv Basketball Club wishes to express its deepest condolences for the passing of Paris Dermanis, a long time member of the @paobcgr technical staff and a wonderful person. Our thoughts are with his family and friends. May his memory be blessed 🙏 https://t.co/0yiz9gUYJH