Μαζούλα για Γκουαρδιόλα: «Είναι φοβερό που μπόρεσε να μοιραστεί λίγη από τη σοφία του μαζί μου» (vid)

Ο Τζο Ματσούλα και ο Πέπ Γκουαρντίολα είχαν ένα μίνι τετ-α-τετ μετά το Game 1 των τελικών του ΝΒΑ ανάμεσα σε Σέλτικς και Μάβερικς.

Ο προπονητής της ομάδας της Βοστώνης σε δηλώσεις του αποθέωσε τον πολύπειρο τεχνικό της Μάντσεστερ Σίτι τονίζοντας πως είναι φοβερό που μοιράστηκε λίγη σοφία μαζί του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου:

Γνωριζόμαστε κάτι περισσότερο από 1,5 χρόνο. Πάντα τον θαύμαζα και ήθελα να μάθω γι' αυτόν λόγω του τρόπου με τον οποίο φερόταν.

Η ταπεινοφροσύνη, η χαρά, το πάθος και η εργασιακή ηθική που κουβαλά. Η σχέση που έχει με τους παίκτες του και προφανώς η επιτυχία του και η αγάπη για το ποδόσφαιρο.

Εκτιμώ πολύ τη σχέση μας και κάθε φορά που είμαστε μαζί. Μαθαίνει συνεχώς. Είναι υπέροχο να βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι τόσο επιτυχημένος να θέλει απλώς να γίνει καλύτερος και να θέλει να συνεχίσει να μαθαίνει.

Και μου αρέσει αυτό που είναι ως άνθρωπος. Είναι ένας τύπος με τεράστιο χαρακτήρα και εκτιμώ τη σχέση μας, με έχει κάνει πολύ καλύτερο. Νομίζω ότι ο τρόπος που ζει και κάνει την 'τέχνη' του μιλάει από μόνος του.

Είμαι πολύ ευγνώμων και θα ήθελα να πιστεύω ότι κάνουμε ο ένας τον άλλον καλύτερο. Είναι φοβερό που ήταν εδώ (στο Game 1).

Είναι φοβερό που μπόρεσε να μοιραστεί λίγη από τη σοφία του μαζί μου και που μπορούσα να περάσω χρόνο μαζί του

"We've grown to have a great relationship... I like to think that we make each other better."



