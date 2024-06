«Koντά σε συμφωνία με τον Ιμπάκα η Ρεάλ»

Οι μεταγραφικές φήμες για τις ομάδες της Euroleague έχουν φουντώσει και αν μη τι άλλο το κοινό της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ διψά για μεταγραφές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας encestando.es. η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Σερτζ Ιμπάκα. Ο Ισπανός σέντερ άφησε το ΝΒΑ για χάρη της Μπάγερν και την φετινή σεζόν έδειξε εξαιρετικά δείγματα, φανερώνοντας πως παραμένει στο υψηλό επίπεδο.

Να σημειώσουμε πως ο παίκτης έχει αγωνιστεί και πάλι με τα χρώματα της "βασίλισσας" την σεζόν 2011-12. Ο 35χρονος Κονγκολέζος με ισπανικό διαβατήριο, έχει παίξει και για την Εθνική Ισπανίας. Φέτος στη EuroLeague μέτρησε 12.6 πόντους και 6.8 ριμπάουντ με 24 λεπτά στο παρκέ σε 34 εμφανίσεις με τη γερμανική ομάδα.

Serge Ibaka is close to an agreement for a season with Real Madrid, I was confirmed by several sources.



🏀A falta de los últimos flecos, Ibaka tiene perfilado un acuerdo por una temporada con el Real Madrid

