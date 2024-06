Πιτίνο: «Χάσαμε ένα σπουδαίο φίλο»

Η είδηδη του θανάτου του Πάρη Δερμάνη σκόριπισε θλίψη σε όλο το ελληνικό μπάσκετ, με όλους τους ανθρώπους που έχουν περάσει από το "τριφύλλι" να μην μπορούν να δεχτούν αυτή την εξέλιξη.

Τα άσχημα νέα ταξίδεψαν μέχρι την Αμερική, με τον Ρικ Πιτίνο, άλλοτε προπονητή των πρασίνων και της Εθνικής Ελλάδας, να εκφράζει τη θλίψη του.

"Χάσαμε έναν σπουδαίο φίλο σήμερα. Αναπαύσου εν ειρήνη Πάρη. Θα λείψεις πάρα πολύ σε όλους μας", έγραψε στο Twitter ο Hall of Famer τεχνικός.

We lost a great friend today. RIP Paris, we all will miss you so much. https://t.co/7LgsOkArpD