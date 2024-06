«Ο Τζέιμς σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από την Μονακό»!

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει εδώ και καιρό στα χέρια του μια υψηλή πρόταση ανανέωσης από τους Μονεγάσκους, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και προ ημερών δήλωσε πως η «δουλειά με την Μονακό δεν έχει τελειώσει ακόμα», ενώ υπογράμμισε πως είναι όνειρό του να πάρει την Euroleague με την ομάδα από το Πριγκιπάτο.

Πολλοί εξέλαβαν αυτή την ατάκα ως... μήνυμα παραμονής του Τζέιμς στην ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς, όμως φαίνεται πως τα δεδομένα δεν είναι ακριβώς έτσι. Για την ακρίβεια, η κατάσταση είναι η... αντίθετη!

Ο Ντονάτας Ουρμπόνας του "BasketNews" αποκάλυψε πως ο MVP της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από την Μονακό, αφού ακόμα δεν έχει φτάσει σε συμφωνία με το κλαμπ για ανανέωση του συμβολαίου του.

Έτσι, η διαφαινόμενη απόφαση του Τζέιμς να «ψαχτεί» και να δει τις επιλογές του στην αγορά ως ελεύθερος σήμανε... συναγερμό στις ομάδες της Euroleague.

Mike James and AS Monaco have not yet reached an extension agreement, leading the EuroLeague MVP to explore other options on the market. He is seriously considering leaving Monaco, per sources.