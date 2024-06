Μπαρτζώκας: «Δε θα επιτρέψω στην ομάδα μας να νιώσει σε συναίσθημα κάτι παραπάνω»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κρατάει χαμηλούς τόνους παρά το 2-0 του Ολυμπιακού στους τελικούς της Basket League.

Μιλώντας στην ΕΡΤ μετά το τέλος του αγώνα στο ΣΕΦ ανέφερε:

«Ο χαρακτήρας μιας ομάδας παίζει ρόλο. Δεν είναι μόνο η καρδιά, είναι και η ποιότητα των παικτών. Ήμασταν συμπαγείς, είχαμε καλή αμυντική συμπεριφορά, δυσκολέψαμε τον Παναθηναϊκό να βρει σκορ, ελέγχαμε το παιχνίδι κοντά σε διψήφιες διαφορές. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι καλή ομάδα και πλησίασε στο τέλος.

Δε θα επιτρέψω στην ομάδα μας να νιώσει σε συναίσθημα κάτι παραπάνω από ό,τι προσφέρει η ευχαρίστηση για μια νίκη. Κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιστορία είναι μια σειρά best of five.

Ο Παναθηναϊκός σούταρε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, είχε λιγότερη πίεση σε αντίθεση με μας καθώς η έδρα παίζει ρόλο. Βρήκαμε το περιφερειακό σουτ στο δεύτερο ημίχρονο, ξεδιπλώσαμε τον τρόπο που παίζουμε ως ομάδα».