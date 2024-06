NBA Finals: Ο Πορζίνγκις επέστρεψε... αγριεμένος (vid)

Ο Πορζίνγκις μπορεί να μην ξεκίνησε στην βασική πεντάδα των Σέλτικς στον πρώτο αγώνα με τους Μάβερικς για τους τελικούς του NBA, ωστόσο στο πρώτο δωδεκάλεπτο προερχόμενο από τον πάγκο ήταν... αγριεμένος.

Ο Λετονός σέντερ σε εφτά λεπτά συμμετοχής είχε 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 μπλοκς, δείχνοντας ότι η μεγάλη απουσία του δεν τον επηρέασε καθόλου, παίζοντας καταλυτικό ρόλο για τους «Κέλτες».

KP GOING OFF IN THE 1ST 🔥



11 PTS, 4-5 FGM https://t.co/KrpHZMPIos pic.twitter.com/hloj0Lg7pK