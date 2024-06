Στη Βοστώνη ο Γκουαρντιόλα για το Game 1 των τελικών του NBA (vid)

Ο Καταλανός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, διατηρεί φιλική σχέση με τον προπονητή των «Κελτών», Τζο Μαζούλα, έτσι βρέθηκε στη Βοστώνη, φορώντας φούτερ των Σέλτικς, για να δείξει την υποστήριξή του.

Ο Γκουαρντιόλα, μάλιστα την Πέμπτη παρακολούθησε την προπόνηση των «Κελτών», ενώ στο παρελθόν και ο Μαζούλα είχε βρεθεί στο προπονητικό κέντρο της Σίτι, αποθεώνοντας τον Καταλανό τεχνικό.

Manchester City's Pep Guardiola is in Boston to support the Celtics in the #NBAFinals



🎥 @ESPNFC pic.twitter.com/fdvKW2GINu