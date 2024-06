Πόρισμα-καταπέλτης του Εισαγγελέα εκθέτει την ΕΟΚ για τον κουμανταδόρο της διαιτησίας!

Συνταρακτικές αποκαλύψεις για τον Ηλία Κορομηλά, τον άνθρωπο δηλαδή που η ΕΟΚ, έχει κάνει γενικό κουμανταδόρο στη διαιτησία του ελληνικού μπάσκετ φέρνει στο φως το zougla.gr και εν μέσω τελικών που ήδη πήραν φωτιά μετά τα όσα συνέβησαν στο ΟΑΚΑ.

Το πόρισμα του ανεξάρτητου εισαγγελέα, JEFFREY G. BENZ, στον οποίο η Ευρωλίγκα ανέθεσε τις καταγγελίες για προσπάθεια δωροδοκίας πριν από το δεύτερο τελικό Ούνικς Καζάν-Μονακό το 2020-21 που είχε κάνει ο Ουκρανός διαιτητής, Μίκολα Αμπρόσοβ, εμπλέκοντας τους Ηλία Κορομηλά και Μπόρις Ρίζικ, είναι καταπέλτης και προκαλεί απορίες για το «πώς» και το «γιατί» επιλέχθηκε ο Κορομηλάς ως… άτυπο αφεντικό της ελληνικής διαιτησίας αλλά και το τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από τις κουρτίνες, με τους πρωταγωνιστές να εκρήγνυνται.

Η σημερινή αποκάλυψη προκαλεί πλήθος ερωτημάτων που είναι υποχρεωτικό να τεθούν τόσο από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, καθώς η ομοσπονδία του μπάσκετ τροφοδοτείται με αρκετά εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό κράτος, αλλά και από την ελληνική δικαιοσύνη.

Αλλά ας δούμε την ιστορία από την αρχή.

Ο Ουκρανός διαιτητής Μίκολα Αμπρόσοβ πριν λίγους μήνες σε συνέντευξή του σε ουκρανικό κανάλι στο Youtube, υποστήριξε πως έγινε απευθείας προσπάθεια να επηρεαστεί η απόδοσή του από τον συμπατριώτη του διεθνή διαιτητή και εμμέσως από τον Ελληνα ρέφερι πριν από τον αγώνα Ούνικ Καζάν-Μονακό για το Eurocup της Ευρωλίκα:

«Αυτό που θα πω μπορεί να εκπλήξει αρκετούς, αλλά έτσι συνέβησαν τα πράγματα: τρεις ημέρες πριν το παιχνίδι λαμβάνω μία κλήση από τον πιο διάσημο διαιτητή στην Ουκρανία, τον Μπορίς Ρίζικ. Μου λέει πως στον τελικό παίζει η Ούνικς, που έχει Έλληνα προπονητή και Έλληνα βοηθό. Τον προσέγγισε (τον Ρίζικ) ο, επίσης Έλληνας, Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος ήταν διαιτητής της Euroleague και προσπάθησε μέσω αυτού να έρθει σε συμφωνία μαζί μου. Αν συμφωνούσα, τότε ο Κορομηλάς θα μιλούσε απευθείας μαζί μου για να “κανονίσουμε” για τη νίκη της Καζάν. Δεν απάντησα τίποτα στον Ρίζικ και μου είπε να το σκεφτώ για 24 ώρες. Αν άλλαζα γνώμη και όλα πήγαιναν βάσει σχεδίου, θα έπαιρνα 10.000 ευρώ. Μου έδωσε μάλιστα έναν αριθμό Viberγια να τηλεφωνήσω μετά το τέλος του ματς»,

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΜΠΡΟΣΟΦ

Η Ευρωλίγκα τους τελείωσε, η ΕΟΚ το αντίθετο

Μετά από τη δημοσιοποίηση του θέματος, η Ευρωλίγκα, θορυβημένη από την καταγγελία πως δυο διαιτητές που σφυρίζουν στην διοργάνωση της μπλέκονται σε υπόθεση δωροδοκίας, αμέσως τους έβαλε στον «πάγο» και άνοιξε έρευνα, αναθέτοντας στον ανεξάρτητο Εισαγγελέα JEFFREY G. BENZ την παράλληλη διερεύνηση της υπόθεσης,.

Και ο Εισαγγελέας στο πόρισμα που έβγαλε, ουσιαστικά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι Κορομηλάς και Ρίζικ επιχείρησαν να παραπλανήσουν τη διαδικασία, με απαντήσεις που δεν βοηθούσαν στο να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Οι εκφράσεις του εισαγγελέα είναι χαρακτηριστικές και ουσιαστικά οδήγησαν την Ευρωλίγκα να λάβει τα μέτρα της, κόβοντας κάθε γέφυρα επικοινωνίας με τον… αποχωρήσαντα κακήν-κακώς Κορομηλά και «τελειώνοντας» τον Ρίζικ από τη διοργάνωση!

Καθοδηγητής των διαιτητών στην Ελλάδα ο Ηλίας Κορομηλάς

Αυτά στην Ευρωλίγκα. Στην Ελλάδα είναι αλλιώς. Εδώ που η διαιτησία φαίνεται πως νοσεί. Και όχι τυχαία. Όταν ο Κορομηλάς ο πρωταγωνιστής μαζί με τον Ρίζικ του… πορίσματος καταπέλτης είναι, άτυπα προς το παρόν, ο γενικός κουμανταδόρος με τις ευλογίες του προέδρου της ΕΟΚ και σύμβουλος διοίκησης της ΚΕΔ, η κατάσταση δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς.

Με τηλεφωνικές επαφές προς σχεδόν όλους τους διαιτητές, με «μίτινγκ» πριν και μετά τα μεγάλα ντέρμπι του πρωταθλήματος, με… εισηγήσεις προς την ΚΕΔ για το ποιοι πρέπει να προωθούνται και ποιοι όχι ο Κορομηλάς διαφεντεύει την ελληνική διαιτησία.

Και κυρίως με φιλίες που κρατάνε χρόνια και ανθρώπους που τον ακολουθούν τυφλά όπως ο Παπαπέτρου, η Τσαρούχα, ο Καρπάνος από τη νέα γενιά.

Διαιτητές δηλαδή που σφύριξαν και θα σφυρίξουν τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Αυτούς που ξεκίνησαν χθες με τον Παναθηναϊκό να έχει φρικτά παράπονα τυχαίως με πρωταγωνιστές τα πρωτοπαλίκαρα του Ηλία Κορομηλά. Σύμπτωση.

Καθόλου συμπτωματική όμως δεν είναι η δυνατή σχέση που ανέπτυξαν κάποιοι μεταξύ τους. Ούτε η πορεία του Κορομηλά στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωλίγκα.

Και καταδεικνύουν τη διαφορά των δύο κόσμων μεταξύ Ευρωλίγκας και ΕΟΚ.

Ο ένας τελείωσε τους εμπλεκόμενους και ο άλλος τον επιβράβευσε…

Το γιατί ας το απαντήσει η Ελληνική Ομοσπονδία. Ο θεσμικός παράγοντας που έχει την ευθύνη για τη διαιτησία. Άρα και ο ηθικός και φυσικός αυτουργός των όσων συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ. Διότι για να έχεις βάλει κάποιον αποδεδειγμένα μπλεγμένο σε σκάνδαλο δωροδοκίας να δίνει κατευθύνσεις στους διαιτητές, τότε τίποτα δεν ανάγεται στη σφαίρα της αφέλειας.

Ιδού τα πόρισμα για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα όπως ακριβώς το αποκαλύπτει σήμερα το zougla.gr.

Όλη η αναφορά του ειδικού ερευνητή Jeffrey G. Benz

«Αναφορά ειδικού ερευνητή όσον αφορά σε ισχυρισμούς για απόπειρα στησίματος αγώνων στους τελικούς του EuroCup 2021

Κατατέθηκε από τον Jeffrey G. Benz, Δικηγόρο, 4 New Square Chambers, Λονδίνο, 22 Σεπτεμβρίου 2023

Περιλήψεις Συνεντεύξεων Μαρτύρων

Οι διάφοροι μάρτυρες που θα μπορούσαν να αναγνωριστούν ως πιθανοί γνώστες πληροφοριών σχετικών με τη συγκεκριμένη έρευνα ανακρίθηκαν μέσω πλατφόρμας Zoom/Teams. Η παρακάτω σειρά δεν είναι η σειρά με την οποία διεξήχθησαν οι συζητήσεις, αλλά το παρόν τμήμα της αναφοράς συνοψίζει τις βασικές πληροφορίες που παρείχαν οι μάρτυρες.

Στην αρχή των συνεντεύξεων τους, κάθε μάρτυρας προειδοποιήθηκε να 1) πει την αλήθεια, και 2) να διατηρήσει ως εμπιστευτικό το περιεχόμενο των συνεντεύξεων αυτών. Κάθε μάρτυρας συμφώνησε να πει την αλήθεια και να διατηρήσει τη συζήτηση ως εμπιστευτική. Στις περιπτώσεις που χρειάστηκε και μία δεύτερη συνέντευξη, υπενθυμίστηκαν στο μάρτυρα αυτές του οι υποχρεώσεις και του ζητήθηκε να επιβεβαιώσει εκ νέου τη δέσμευσή του σε αυτές, όπως και έγινε.

Οι παρακάτω περιλήψεις αναγκαστικά περιλαμβάνουν μόνο τα γεγονότα που συζητήθηκαν και έχουν κάποια σχέση με τα ευρήματα και τις συστάσεις του Ερευνητή. Αναγκαστικά συζητήθηκαν περισσότερα πράγματα από αυτά που αναφέρονται κάτωθι, αλλά δεν είχαν όλα κάποια άμεση σχέση και επίδραση στο τελικό συμπέρασμα.

Boris Ryzhyk

Ο κ. Ryzhyk συμμετείχε δύο φορές στη διαδικασία της συνέντευξης και μίλησε μόνος του, χωρίς τη συνδρομή διερμηνέα.

Ο κ. Ryzhyk έγινε διαιτητής της FIBA το 1997. Όταν ξεκίνησε η Euroleague Basketball, ο κ. Ryzhyk ήταν παράγοντας σε αυτήν από την αρχή. Όσον αφορά στην Ουκρανική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ο κ. Ryzhyk διετέλεσε επικεφαλής της διαιτησίας για 8 χρόνια, μέλος του διοικητικού συμβουλίου και διαιτητής. Ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής, μετακόμισε στην Ισπανία, όπου και διαμένει μέχρι σήμερα.

Θεωρούσε τον κ. Ambrosov φίλο και τον έβλεπε ως «μαθητή» του καθώς ήταν ένας νέος και ανερχόμενος διαιτητής από την Ουκρανία, αλλά τον Σεπτέμβριο του 2021 «όλα άλλαξαν και ήρθαν τα πάνω κάτω». Ο ίδιος και ο κ. Ambrosov μιλούσαν ή αντάλλασσαν μηνύματα σχεδόν κάθε μέρα στις αρχές του 2021.

Δηλώνει πως «δεν θυμάται» να κατηύθυνε τον κ. Ambrosov να έρθει σε επαφή με τον κ. Κορομηλά και ο κ. Ryzhyk «απόλυτα και ξεκάθαρα» ποτέ δεν έβαλε κανέναν να επικοινωνήσει μαζί του για να επηρεάσει το αποτέλεσμα του Event. O κ. Ryzhyk δήλωσε πως ποτέ δεν είπε στον κ. Ambrosov πως εάν κατηύθυνε το Event υπέρ της Unics Kazan θα λάμβανε το ποσό των 10.000 ευρώ.

«Ψέματα» είναι ο τρόπος με τον οποίο χαρακτήρισε τα όσα ο κ. Ambrosov δήλωσε στα media, ως «εκδίκηση» ενάντια στον κ. Ryzhyk για όσα είχαν συμβεί στην Ουκρανική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σχετικά με τους ισχυρισμούς, την έρευνα, και αργότερα την αποβολή του κ. Ambrosovγια την λήψη χρημάτων από παράγοντες ως ανταμοιβή για την ανάθεση καλών πόστων ή για την προώθηση της καριέρας τους.

Ο κ. Ryzhyk είχε «συχνή» επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με τον κ. Ambrosov, αλλά τον διέγραψε και τον ίδιο και τα μηνύματα, όταν άρχισε να έχει προβλήματα με τον κ. Ambrosov για τα χρήματα. Ο Ryzhyk αποδέχθηκε πως κράτησε τα χρήματα του κ. Ambrosov «γιατί μου είπε ψέματα».

Mr Ryzhyk was shown the following text exchange, first only in Russian, and he was asked to translate it and he said initially that he could not translate the sentence beginning “They just fell short . . .”:

Επιδείχθηκε στον κ. Ryzhyk η ακόλουθη στιχομυθία μηνυμάτων, αρχικά μόνο στα Ρωσικά, και του ζητήθηκε να την μεταφράσει και είπε αρχικά πως δεν μπορούσε να μεταφράσει την πρόταση που ξεκινούσε «Απλώς αποδείχθηκαν ανεπαρκείς…»

BORIS RYZHYK

+38067XXXXXXXX

28 April

+30 694 XXXXXXX Ηλίας 10:48

30 April 2021

Καλημέρα 10:42

Είναι ένα 10ήμερο πακέτο ταξιδιού εκεί 10:43

Καλή τύχη!!! 15:55

Αγαπητέ μου, ο Θεός μαζί μου15:54

Πάω στο γήπεδο 15:54

/emoji με δύο παλάμες/ 15:55

Παρακολούθησα όλο τον αγώνα, ανησυχούσα σαν να ήμουν εγώ!!! Έκανες πολύ πολύ καλή διαιτησία. Το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο!!! Απλώς αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για πάρα πάρα πολύ λίγο… Σκατά… Εσύ τα έκανες καλά!20:04

Του ζητήθηκε να εξηγήσει τι σήμαινε το τελευταίο μήνυμα στα Αγγλικά που ήταν γραμμένο στα Ρωσικά και είπε:

«Παρακολούθησα τον αγώνα. Ανησυχούσα και εγώ. Έκανες καλή διαιτησία. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ήταν λίγο πιο πίσω. Εσύ είσαι ΟΚ.»

Ρωτήθηκε τι σήμαινε «καλημέρα» όταν προφανώς το είχε στείλει μόνο λίγες ημέρες αφού είχε στείλει το νούμερο του κ. Κορομηλά στον κ. Ambrosov, και ο κ. Ryzhyk είπε πως στα ελληνικά αυτό σημαίνει «γεια». Δεν θυμάται γιατί χρησιμοποίησε μία ελληνική λέξη με τον κ. Ambrosov. Επίσης δεν θυμόταν καθόλου σε τι αφορούσε η αναφορά του για το 10ήμερο πακέτο.

Δεν θυμάται να έχει στείλει αυτά τα μηνύματα ούτε θυμάται τι εννοούσε με αυτά. Πιο συγκεκριμένα, κατά την άποψη του Ερευνητή, απέφευγε την προσπάθειά του να αποδώσει συγκεκριμένες πλευρές των μηνυμάτων στα Αγγλικά, σε μία περίπτωση παραλείποντας μία λέξη και σε άλλη περίπτωση παραλείποντας μία αντωνυμία. Στην πρώτη του συνέντευξη είπε πως δεν μπορούσε να καταθέσει τις ρωσικές λέξεις που αντιστοιχούσαν στο «αποδείχτηκαν ανεπαρκείς», και ήταν στη δεύτερη πια συνέντευξή του, όταν του δόθηκε η μετάφραση, που αμφισβήτησε τη σημασία τους.

Του ζητήθηκε να δώσει ένα αντίγραφο ή να δώσει πρόσβαση στο λογαριασμό του στο Viber και υποστήριξε πως δεν είχε κανένα αρχείο αυτού και πως δεν είχε τον λογαριασμό Viber μαζί του.

Δήλωσε απόλυτα πως δεν προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τον κ. Ambrosov μετά τη δημοσιοποίηση των ισχυρισμών αναφορικά με το Event και πως δεν μπορούσε να βρει το τηλέφωνο του κ. Ambrosov γιατί το είχε διαγράψει όταν ξεκίνησαν τα προβλήματα με τον τραπεζικό λογαριασμό.

Βλέπει τον κ. Κορομηλά ως συνάδελφο διαιτητή στην Euroleague Basketball και είχαν κάνει διαιτησία μαζί, αλλά δεν «είχε κοινωνικές σχέσεις μαζί του». Ο κ. Κορομηλάς κάλεσε στο τηλέφωνο τον κ. Ryzhyk μετά τη δημοσιοποίηση των ισχυρισμών για τον Event και μίλησαν πολλές φορές για το κοινό τους σοκ απέναντι στους ισχυρισμούς αυτούς και για το γεγονός πως ο κ. Ryzhykδεν είχε ιδέα για αυτό όταν συνέβαινε. Ο κ. Ryzhyk επίσης δήλωσε πως έμαθε για αυτά τα γεγονότα από τον κ. Κορομηλά.

Πολύ σύντομα μετά τη δημοσιοποίηση των ισχυρισμών, ο κ. Ryzhyk επικοινώνησε με τον επικεφαλής της διαιτησίας της Euroleague, κ. Daniel Hierrezuelo, που του είπε πως ο κ. Κορομηλάς τον είχε καλέσει πριν από τον κ. Ryzhyk. Ο κ. Ryzhyk δήλωσε πως ο κ. Hierrezuelo είπε στον κ. Ryzhyk να μην ανησυχεί και πως τους εμπιστεύεται.

Στη δεύτερη συνέντευξή του ο κ. Ryzhyk παρέμεινε πιστός στην δήλωσή του πως άκουσε για τους ισχυρισμούς που αφορούν στο Event από τον κ. Κορομηλά. Του ζητήθηκε ξανά να μεταφράσει τα μηνύματα και παρέλειψε τη λέξη «αυτοί» από την _ πρόταση, ώστε να διαβάζεται «απλώς ήταν πολύ πολύ κοντοί» και δεν καταλάβαινε γιατί οι επίσημοι μεταφραστές θα χρησιμοποιούσαν τη λέξη «αυτοί» εκεί. Δεν δεχόταν να μεταφράσει μέχρι που του δόθηκε η τελευταία λέξη αυτού του μηνύματος, που ήταν ένα ρωσικό επιφώνημα που σημαίνει «σκατά» ή «γαμώτο» και δεν θυμάται να έχει χρησιμοποιήσει αυτό το επιφώνημα σχετικά με το Event. Είπε πως δεν είχε καμία εικόνα για το αποτέλεσμα του Event. Επέμεινε στην κατάθεσή του πως δεν θυμάται να έχει γράψει καμία από αυτές τις σειρές των γραπτών μηνυμάτων, που σήμαινε πως δεν μπορούσε να ερωτηθεί τι σκοπό είχαν αυτά. Συνέχισε να υποστηρίζει πως δεν είχε καμία επαφή ούτε προσπάθησε να έχει καμία επαφή με τον κ. Ambrosov μετά τις δημοσιεύσεις των media, όμως όταν του επιδείχθηκε φωτογραφία της οθόνης του κ. Ambrosov με το αρχείο κλήσεων από τις αρχές Αυγούστου, δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί φαινόταν εκεί πως είχε καλέσει τον κ.Ambrosov. Πιο σημαντικό από όλα, ο κ. Ryzhyk ποτέ δεν αμφισβήτησε την ακρίβεια των μηνυμάτων (εκτός από μικρές διαφωνίες για κάποιες λέξεις στο τέλος) ή των φωτογραφιών οθόνης με το αρχείο κλήσεων.

Ηλίας Κορομηλάς

Ο κ. Κορομηλάς ανακρίθηκε δύο φορές. Ο κ. Κορομηλάς μίλησε μόνο τους, χωρίς τη συνδρομή διερμηνέα.

Ο κ. Κορομηλάς ήταν εθνικός διαιτητής στην Ελλάδα από το 1992 και μετά ήταν διαιτητής στη FIBA το 2006-07. Εντάχθηκε στην Euroleague Basketball ως παράγοντας το 2008.

Δήλωσε πως γνώριζε πως ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή της Unics Kazan ήταν και οι δύο Έλληνες, αλλά πως δεν είχε καμία σχέση μαζί τους εκτός γηπέδου.

Ο κ. Κορομηλάς αρνήθηκε πως είχε ποτέ προσφέρει δωροδοκία στον κ. Ambrosov ή πως είχε συζητήσει ποτέ κάτι σχετικό με τον κ. Ryzhyk, και δήλωσε πως σε όλα του τα χρόνια στο χώρο, ποτέ κανείς δεν του έχει προσφέρει δωροδοκία ούτε του έχει ζητήσει κανείς να δωροδοκήσει κάποιον άλλον. Μέχρι που είδε τους ισχυρισμούς εδώ στα ευρωπαϊκά μέσα, δεν είχε καμία γνώση για κανένα θέμα δωροδοκίας σχετικά με το Event. «Σοκαρίστηκε» με τους ισχυρισμούς και με το γεγονός πως εμπλέχθηκε το όνομά του. Κάλεσε στο τηλέφωνο τον κ. Ryzhyk, ο οποίος του είπε πως ήδη γνώριζε για τους ισχυρισμούς και ο κ. Κορομηλάς τον ρώτησε γιατί ο κ. Ryzhyk δεν τον ενημέρωσε. Ο κ. Ryzhykτου θύμισε πως ο κ. Ambrosov είχε αποβληθεί από το Ουκρανικό μπάσκετ και από την Euroleague Basketball λόγω ισχυρισμών διαφθοράς στην Ουκρανία. Ο κ. Κορομηλάς υποστήριξε πως ο κ. Ryzhyk είπε πως γνώριζε ή έμαθε πως η online συνέντευξη του κ. Ambrosov δόθηκε στις 4 Ιουνίου 2023.

Ο κ. Κορομηλάς ήταν πολύ σαφής και χωρίς αμφιβολία στην πρώτη του συνέντευξη για τα εξής:

1.Είχε το τηλέφωνο του κ. Ambrosov στο παρελθόν γιατί όλα τα τηλέφωνα των διαιτητών στάλθηκαν στους διαιτητές της Euroleague Basketball.

2.Δεν συζήτησε ποτέ και με κανέναν το γεγονός πως ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή της Unics Kazan ήταν Έλληνες.

3.Δεν γνώριζε για κανένα μήνυμα που να τον αναφέρει στην παρούσα φάση.

4.Το νούμερο του κινητού του τηλεφώνου τον Απρίλιο του 2021 ήταν το ίδιο με το σημερινό και επιβεβαίωσε αυτό το νούμερο.

5.Δεν ζήτησε από κανέναν να κάνει διεφθαρμένη διαιτησία στο Event.

6.Δεν έχει προσπαθήσει να έρθει σε επαφή με τον κ. Ambrosov «εδώ και πολλά χρόνια» και δεν προσπάθησε να τον καλέσει στο τηλέφωνο μετά την δημοσίευση της ιστορίας στα media για τη συνέντευξη του κ. Ambrosov και τους ισχυρισμούς για το Event.

Κατά τη δεύτερη ανάκρισή του, επιβεβαίωσε πως η λέξη «καλημέρα» είναι το «καλημέρα» στα ελληνικά. Δήλωσε πως είχε ψάξει το αρχείο κλήσεών του και πως δεν είχε βρει κανένα τηλεφώνημα στον κ. Ambrosov, πως το iPhone του αυτόματα διαγράφει το αρχείο κλήσεων μετά από μερικές ημέρες, και πως δεν κάλεσε τον κ. Ambrosov μετά τη δημοσιοποίηση των ιστοριών στα media στις αρχές Αυγούστου (μόλις λίγες ημέρες πριν τις δικές του συζητήσεις με τον Ερευνητή). Μέχρι που του επιδείχθηκε το αρχείο κλήσεων του κ. Ambrosov, συνέχισε να αρνείται πως είχε καλέσει τον κ. Ambrosov στο τηλέφωνο μετά την δημοσίευση της ιστορίας στα media. Δήλωσε πως δεν είχε κανέναν λόγο να τον καλέσει.

Αφού του επιδείχθηκε το αρχείο κλήσεων του κ. Ambrosov, ο κ. Κορομηλάς είπε πως πρέπει να τον κάλεσε κατά λάθος και μετά δήλωσε πως είχε προσπαθήσει να βρει τη διεύθυνση του κ. Ambrosov για τον δικηγόρο του, καθώς ενέπλεξε τον δικηγόρο του μετά τη δημοσιοποίηση της συνέντευξης και θα πρέπει να πάτησε κατά λάθος το κουμπί της κλήσης αντί να βρει μόνο τη διεύθυνση. Συνέχισε να υποστηρίζει πως δεν είχε δικό του αρχείο κλήσεων διαθέσιμο ώστε να το παραδώσει. Ο κ. Κορομηλάς δήλωσε πως δεν είχε λόγο να πιστεύει πως το αρχείο κλήσεων του κ. Ambrosov ήταν ανακριβές.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2023, ενώ η έρευνα συνεχιζόταν αλλά μετά τις ανακρίσεις του, η Euroleague Basketball ενημερώθηκε πως ο κ. Κορομηλάς αποσύρθηκε από τη διαιτησία του μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένης της Euroleague Basketball.

Ανάλυση / Ευρήματα

Ο Ερευνητής βρίσκει εντελώς μη πιστευτό το γεγονός πως ο κ. Ryzhyk δεν μπορούσε να θυμηθεί μία σειρά μηνυμάτων για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως αυτό που ισχυρίζονται πως ισχύει για το Event, όπου είχε εκφράσει δυνατά συναισθήματα, σύγχρονα του Event, όσον αφορά σε μία ομάδα του event, στον τότε φίλο του, ο οποίος έκανε ισχυρισμούς για αυτά τα μηνύματα δημόσια. Επίσης, δεν μπορούσε να εξηγήσει επαρκώς γιατί επικοινώνησε με μία ελληνική λέξη όταν αυτό δεν ήταν κάτι που συνήθιζε, και δεν είχε καμία εξήγηση για την αναφορά του στο 10ήμερο πακέτο ταξιδιού. Αυτό αποδεικνύει το λιγότερο έλλειψη συνεργασίας στην έρευνα. Αυτό αποτελεί παράβαση του άρθρου 19 (g) των Πειθαρχικών Κανόνων.

Ο Ερευνητής θεωρεί πως ο κ. Ryzhyk προσπάθησε να παραπλανήσει τον Ερευνητή όταν δήλωσε πως δεν είχε καλέσει στο τηλέφωνο τον κ. Ambrosov μετά τη δημοσιοποίηση της ιστορίας για το Event στα ελληνικά και ευρωπαϊκά media, αλλά τα τηλεφωνικά αρχεία του κ. Ambrosov δείχνουν το αντίθετο. Είναι απλώς απίστευτο πως θα μπορούσε να έχει ξεχάσει πως έκανε αυτό το τηλεφώνημα όταν ξέσπασε η ιστορία, μόλις λίγες ημέρες πριν την ανάκρισή του, σε ένα ζήτημα που έθεσε τον κ. Ryzhyk στο επίκεντρο της προσοχής των media σε διεθνές, εθνικό και μπασκετικό επίπεδο. Αυτό αποτελεί παράβαση του άρθρου 19 (g) των Πειθαρχικών Κανόνων επίσης.

Ο Ερευνητής θεωρεί πως ο κ. Ryzhyk προσπάθησε να παραπλανήσει τον Ερευνητή όταν του ζητήθηκε να μεταφράσει τα δικά του μηνύματα σύγχρονα του Event, προσπαθώντας να αφήσει εκτός την αντωνυμία και το αντικείμενο της μίας πρότασης και μειώνοντας τη σημασία του “suka” στα ρωσικά, ώστε η μετάφραση να έχει πιο ευνοϊκή κλίση προς τον κ. Ryzhyk. Αυτά τα γεγονότα εάν εξεταστούν όλα μαζί υποδεικνύουν πως ο κ. Ryzhyk είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα του Event από όσο έδειξε στη διάρκεια της ανάκρισής του. Αυτό αποτελεί παράβαση του άρθρου 19 (g) των Πειθαρχικών Κανόνων επίσης.

Ο Ερευνητής βρίσκει πως ο κ. Κορομηλάς προσπάθησε να παραπλανήσει τον Ερευνητή όταν δήλωσε πως δεν είχε καλέσει στο τηλέφωνο τον κ. Ambrosov μετά τη δημοσιοποίηση της ιστορίας για το Event στα ελληνικά και ευρωπαϊκά media, αλλά τα τηλεφωνικά αρχεία του κ. Ambrosov δείχνουν το αντίθετο. Είναι απλά απίστευτο πως θα μπορούσε να ξεχάσει το ότι έκανε αυτό το τηλεφώνημα την ίδια ακριβώς στιγμή που ξέσπασε η ιστορία, μία ιστορία τα γεγονότα της οποίας αρνήθηκε κατηγορηματικά και για την οποία δήλωσε πως ήταν σε «σοκ», μόλις λίγες ημέρες πριν την ανάκρισή του. Προσπάθησε να «διορθώσει» την αποτυχία της μνήμης του κατασκευάζοντας άλλα πιθανά σενάρια ώστε να εξηγήσει την παρουσία της κλήσης στο τηλεφωνικό αρχείο του κ. Ambrosov, συμπεριλαμβανομένης της εξήγησης πως κάλεσε το τηλέφωνο κατά λάθος όταν προσπάθησε να δώσει τις πληροφορίες επικοινωνίας του κ. Ambrosov στον δικηγόρο του και διαβεβαίωσε πως το iPhone του σβήνει αυτόματα τα αρχεία κλήσεων, το οποίο δεν κατάφερε να αποδείξει στον Ερευνητή. Αυτό αποτελεί παράβαση του άρθρου 19 (g) των Πειθαρχικών Κανόνων. Δεν βοηθάει την εικόνα του κ. Κορομηλά το γεγονός πως στη μέση της έρευνας παραιτήθηκε από τη διαιτησία της Euroleague Basketball και των ελληνικών events (παρότι υποστήριξε πως το δεύτερο οφείλεται σε πίεση των κανόνων της ελληνικής ομοσπονδίας που απαγορεύει σε διαιτητές άνω των 50 να είναι ενεργοί).

Παραμένω στη διάθεσή σας για να βοηθήσω περαιτέρω την Euroleague Basketball σε αυτό το ζήτημα ή για να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερωτήματα της Euroleague Basketball που αφορούν στο περιεχόμενο αυτής της αναφοράς.

JEFFREY G. BENZ

Λονδίνο

23 Σεπτεμβρίου 2023».

Η.. Σολομώντεια λύση και η ανακοίνωση της EuroLeague Basketball:

«Όπως ανακοινώθηκε στις 3 Αυγούστου 2023, η Euroleague διεξήγαγε εσωτερική έρευνα, μέσω ενός ανεξάρτητου ερευνητή, για να διαλευκάνει την υποτιθέμενη απόπειρας δωροδοκίας ενός μέλους της διαιτητικής ομάδας στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών του EuroCup το 2021, όπως είχε δημόσια καταγγελθεί από τον διαιτητή Μικόλα Αμπρόσοφ.

Ως αποτέλεσμα της έρευνας και βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν, προέκυψε ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία που επιτρέπουν να διαπιστωθεί δωροδοκία, γεγονός που καθιστά την υπόθεση αδιευκρίνιστη έναντι των εμπλεκόμενων προσώπων και ως εκ τούτου απορρίφθηκε.

Η Euroleague παραμένει πιστή στην προστασία της ακεραιότητας των διοργανώσεών της, εφαρμόζοντας τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα παρακολούθησης, προκειμένου να εντοπίζονται πιθανές πράξεις που απειλούν τις αρχές του fair play, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα των αξιών της».