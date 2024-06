MVP της Euroleague και από την Ένωση Παικτών ο Μάικ Τζέιμς

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό έλαβε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη και από την ELPA, κάνοντας έτσι το... άτυπο 2/2 στα MVP.

Φέτος ο Τζέιμς έγινε πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα, ενώ μέτρησε κατά μέσο όρο 17.9 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ, με τη Μονακό πάντως να μένει εκτός Final Four.

2024 ELPA Players’ Choice Award “MOST VALUABLE PLAYER” goes to Mike James @TheNatural_05 🏆



🔎 Best performing individual with the biggest impact on his team’s overall play.

