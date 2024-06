Η Ένωση Παικτών έδωσε στον Τζέριαν Γκραντ το βραβείο του καλύτερου αμυντικού

Ένα ακόμα βραβείο σε παίκτη του Παναθηναϊκού έδωσε η Ένωση Παικτών της Euroleague.

Συγκεκριμένα, η ELPA έδωσε το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού της διοργάνωσης για τη σεζόν 203-2024 στον Τζέριαν Γκραντ ο οποίος πραγματοποίησε μια εξαιρετική χρονιά παίζοντας κομβικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους "πράσινους", έχοντας8,6 πόντους, 3,5 ασίστ, 2,3 ριμπάουντ και 1,5 κλεψίματα σε 27:35 λεπτά συμμετοχής.

Αυτό είναι το τέταρτο βραβείο που παίρνουν οι "πράσινοι" από την ELPA μετά από του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου στον Κέντρικ Ναν και του πιο cluch player αλλά και του καλύτερου 6ου παίκτη που πήγαν στα χέρια του Κώστα Σλούκα.

2024 ELPA Players’ Choice Award “BEST DEFENDER” goes to Jerian Grant @JerianGrant 🙌



🔎 Most dominant defensive player with the biggest impact on his team’s defensive play.

#ELPlayers #ELPA #PlayersChoiceAwards pic.twitter.com/sJmGdAhA4M