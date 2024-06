Η καλημέρα του Ολυμπιακού μετά το break στο ΟΑΚΑ

Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Stoiximan Basket League, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό και έστειλε τη δική του... καλημέρα.

Μαζί με την καλημέρα και ο αρχηγός των "ερυθρόλευκων", Κώστας Παπανικολάου ο οποίος υπενθύμισε σε όλους πως «Δεν είναι ένα ματς και τελειώσαμε. Χρειαζόμαστε τρεις νίκες. Πάμε. Ολυμπιακός!».

Kalimera! ☀️ ☕️ 💪🏽



🫡 @K_pap16 : “It’s not one and done. We need three wins. Let’s go! O-L-Y-M-P-I-A-C-O-S”!#TogetherWeFight #WeAreOlympiacos #OlympiacosBC pic.twitter.com/4xONhfm97H