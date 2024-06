TeleSport: «Συμφωνία Κάνααν-Ερυθρού Αστέρα για διετές συμβόλαιο!»

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η μετακίνηση του Αμερικανού γκαρντ από τον Ολυμπιακό στον Ερυθρό Αστέρα, αφού όπως αναφέρει το «TeleSport.rs», ο Κάνααν ήρθε σε συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου για διετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές στα 3 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τους Σέρβους οι υπογραφές στο συμβόλαιο του Κάνααν, αναμένεται να πέσουν μετά τους τελικούς της Basket League και θα ακολουθήσει η ανακοίνωση της μεταγραφής του Αμερικανού γκαρντ, που αναμένεται να αποχωρήσει μετά από δύο σεζόν στον Ολυμπιακό.

🚨BREAKINGl: Isaiah Canaan and Crvena Zvezda have reached an agreement!💥



The Olympiacos guard has agreed to a two-year deal with the Belgrade team worth 3 million $, and the contract is expected to be signed after the Greek final!🔥🔴⚪ pic.twitter.com/BsR3hHyN2d