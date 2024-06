Φοβερή ατμόσφαιρα στο Κάουνας: Όλη η Ζαλγκίρις στο πλευρό του Έβανς με ξεχωριστά μπλουζάκια (pics)

Πριν τον πρώτο τελικό του λιθουανικού πρωταθλήματος με τη Ρίτας, οι παίκτες, προπονητές και φίλαθλοι φόρεσαν ξεχωριστά μπλουζάκια στηρίζοντας τον άτυχο Κίναν Έβανς.

«Μείνε δυνατός» γράφουν τα μπλουζάκια που φορούν σχεδόν όλοι στη Zalgirio Arena για τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης 6 έως 8 μήνες.

Δείτε την εκπληκτική ατμόσφαιρα στο γήπεδο:

Green White Boys ready to fire 🔥 up the arena! 🟢⚪️ pic.twitter.com/AWoHVSmpxp