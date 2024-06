Πίτερς: Πήρε το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη της χρονιάς από την ELPA

Και τρίτο από τα βραβεία της Ένωσης Παικτών της Ευρωλίγκας, μετά από αυτά στους Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα κατέληξε σε «ελληνικά» χέρια.



Συγκεκριμένα, τα μέλη της ELPA ψήφισαν ως πιο βελτιωμένο παίκτη της σεζόν που ολοκληρώθηκε τον Άλεκ Πίτερς του Ολυμπιακού, ο οποίος πράγματι έκανε πολλά βήματα μπροστά και υπήρξε εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας.



Ο Αμερικανός φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» μέτρησε 13.1 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ κατά μέσο όρο, παίρνοντας πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε σχέση με πέρυσι λόγω της αποχώρησης του Σάσα Βεζένκοφ. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε πολύ χαμηλότερα νούμερα, καθώς σημείωσε 4.6 πόντους και 2.5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

2024 ELPA Players’ Choice Award “MOST IMPROVED PLAYER” goes to Alec Peters 🙌



🔎 A player that has shown biggest improvement from his previous EuroLeague season.

