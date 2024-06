Επέκτεινε το συμβόλαιο του με τον Ερυθρό Αστέρα για ακόμα δύο χρόνια ο Γκιεντράιτις

Ο 31χρονος Λιθουανός φόργουορντ, ο οποίος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου συμφώνησε να παραμείνει στην ομάδα για επιπλέον δύο σεζόν.

Έτσι, ο Γκιεντράιτιτς, ο οποίος φέτος μέτρησε 10 πόντους και 3,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 34 αγώνων, θα βρίσκεται ξανά στον Ερυθρό Αστέρα, με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να έχει δώσει το πράσινο φως για την κίνηση αυτή, που αποτελεί και την πρώτη για το χτίσιμο του νέου ρόστερ.



Contract extension! 🔒



Rokas Giedraitis will stay with red and whites for 2 more seasons! 🔴⚪️



Rokas Giedraitis produžio je vernost crveno-belima na još dve sezone!