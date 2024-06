Παναθηναϊκός: Βραβείο καλύτερου έκτου παίκτη στον Σλούκα από την ELPA

Συλλέκτης -και- προσωπικών βραβείων ο αρχηγός του Επτάστερου.

Ο πολύπειρος γκαρντ, που αναδείχθηκε MVP στο Final-4 του Βερολίνου, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό AKTOR στην κατάκτηση της έβδομης Euroleague, αναδείχθηκε από την Ένωση παικτών της διοργάνωσης και καλύτερος έκτος παίκτης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από την ELPA, ο Σλούκας ξεκίνησε τα περισσότερα παιχνίδια ερχόμενος από τον πάγκο και είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στο παιχνίδι της ομάδας του.

2024 ELPA Players’ Choice Award “BEST 6TH MAN” goes to @kos_slou once again 🙌



🔎 A player that started more than half of EuroLeague regular season games from the bench and had biggest impact on his team’s overall play.

