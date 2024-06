Παναθηναϊκός: Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος παίκτης στη Euroleague ο Ναν (pic)

Δεν έχουν τέλος οι διακρίσεις για τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος στην πρώτη του χρονιά στη Euroleague με τον Παναθηναϊκό AKTOR, άφησε το στίγμα του. Η Ένωση Παικτών της Euroleague επέλεξε τον Αμερικανό γκαρντ ως τον κορυφαίο πρωτοεμφανιζόμενο στο πρωτάθλημα, για τη σεζόν 2023-24.

Η προσθήκη του Ναν τον Οκτώβριο αποτέλεσε την κίνηση - ματ των «πρασίνων», καθώς ο Αμερικανός αποτέλεσε τον παίκτη-κλειδί για την ομάδα του Έργκιν Αταμάν και την κατάκτηση του τροπαίου.

Σε 35 αγώνες στην Euroleague, ο 28χρονος NBAer κατέγραψε μέσο όρο 16 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με 46.6% στα δίποντα, 41% στα τρίποντα και 95.9% στις βολές.

Στην ανάρτησή της η EPA αναφέρει: «Ο Κέντρικ Ναν είναι η φετινή επιλογή της EPA για τον καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο παίκτη στην Euroleague».

2024 ELPA Players’ Choice Award “BEST NEWCOMER” goes to Kendrick Nunn @nunnbetter_ 🙌



🔎 Best performing individual who played his first season in EuroLeague.

#ELPlayers #ELPA #PlayersChoiceAwards pic.twitter.com/MyEoi84Hmd