Σλούκας: Ο πιο clutch παίκτης της Euroleague από την ELPA

Στα χέρια του Κώστα Σλούκα το βραβείο του πιο clutch παίκτη της Euroleague. Η ένωση παικτών της διοργανώτριας αρχής (ΕLPA) ανέδειξε τον αρχηγό του Παναθηναϊκού ως τον πιο clutch παίκτη της διοργάνωσης.

Το εν λόγω βραβείο αφορά τον παίκτη που αντιδρά καλύτερα κάτα από πίεση και κερδίζει με τα σουτ του τα οριακά παιχνίδια που κρίνονται στον πόντο ή με μικρή διαφορά. Το ίδιο βραβείο την περασμένη σεζόν το είχε κατακτήσει ο Σέρχιο Γιούλ.

Να θυμίσουμε ότι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR μέτρησε 12.7 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 5.6 ασίστ ανά 26'14" συμμετοχής σε 34 παιχνίδια της EuroLeague, ενώ αναδείχθηκε MVP του Final Four 2024 στο Βερολίνο.

2024 ELPA Players’ Choice Award “MOST CLUTCH PLAYER” goes to Kostas Sloukas @kos_slou 🙌



🔎 A player that best performed under pressure and when the games were on the line.

