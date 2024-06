Για τέταρτη σερί χρονιά το βραβείο του «most respected player» στον Χάινς

Πρόκειται για την τιμητική διάκριση από την Ένωση Παικτών της Euroleague, με τον 38χρονο σέντερ της Αρμάνι Μιλάνο και πρώην του Ολυμπιακού, να έχει κερδίσει για ακόμα μία σεζόν τον σεβασμό όλων των παικτών, συμπαικτών του και αντιπάλων.

Πιο αναλυτικά, η δημοσίευση της ELPA ( Ένωση Παικτών της EuroLeague) αναφέρει : «Το βραβείο επιλογής παικτών της ELPA "MOST RESPECTED PLAYER" απονέμεται στον Kyle Hines, για τέταρτη συνεχόμενη φορά. Πρόκειται για έναν παίκτη που έχει κερδίσει το μέγιστο του σεβασμού από τους συναδέλφους του και ενσάρκωσε ένα πραγματικό πρότυπο εντός και εκτός γηπέδου».

2024 ELPA Players’ Choice Award “MOST RESPECTED PLAYER” goes to Kyle Hines, 4-times in a row 🙏



🔎 A player who earned most respect amongst his peers and embodied a true role model, on and off the court.

#ELPlayers #ELPA #PlayersChoiceAwards pic.twitter.com/CMJSWERqXH