Κλείνει Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός!

Μια ανάσα από τον Ολυμπιακό στέλνουν τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ιραηλινά δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ, Αρέλ Γκίνσμπερ, ο παίκτης της Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση του Ολυμπιακού και πλέον είναι πολύ πιθανό να φορέσει και πάλι την «ερυθρόλευκη» φανέλα.



Ο 28χρονος με ελληνικό διαβατήριο σούτινγκ γκαρντ μένει ελεύθερος από τη Φενέρμπαχτσε, με την οποία είχε φέτος 8,7 πόντους, 1,8 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ και 7,5 στην αξιολόγηση σε 18:36 κατά μέσο όρο και συνολικά σε 38 εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα.

🚨🚨I can tell that Tyler Dorsey is near a deal with Olympiacos!



Dorsey is very close to sign with the Greek club, the negotiations are going well and it’s looking promising



Like I said the contract isn’t signed yet, but very soon both sides are expected to reach an agreement! pic.twitter.com/5pXZnw42or