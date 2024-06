Η ώρα των μεγάλων τελικών: Αυτή την κούπα ποιος θα την πάρει; (poll)

Η πιο μεγάλη στιγμή της σεζόν έφτασε με το πρώτο τζάμπολ της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League, μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού να πλησιάζει -Ποιος θα στεφθεί πρωταθλητής;

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League όχι μόνο ξεκίνησε αλλά φτάνει στο… τέλος της.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός «κοντράρονται» για την κούπα του πρωταθλητή με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να διατηρήσουν τα σκήπτρα τους και να προσθέσουν στη συλλογή τους ένα ακόμα double, ενώ οι «πράσινοι», μετά την κατάκτηση της Euroleague, θέλουν να ολοκληρώσουν την ολική τους επιστροφή «ανεβαίνοντας» και στην κορυφή της Ελλάδας.

Σε μια σειρά αγώνων, best of five, ποιος θα επικρατήσει; Ο Παναθηναϊκός AKTOR με το πλεονέκτημα της έδρας και τη φόρα του 7ου αστεριού, ή η εμπειρία του Ολυμπιακού;

Ο λόγος σε εσάς! Ψηφίστε για τον φετινό πρωταθλητή και το σκορ της σειράς των τελικών.