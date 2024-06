Χάρντεν: «Έτσι θέλω να με θυμούνται όταν σταματήσω» (vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν πατάει τα παρκέ του ΝΒΑ για 15 χρόνια ήδη αλλά όπως λέει ο ίδιος έχει ακόμα πολλά χρόνια μπροστά του.

Ο «Μούσιας» έχει κερδίσει πολλά ατομικά βραβεία στην καριέρα του αλλά σε πρόσφατες δηλώσεις του αποκάλυψε πως θέλει να τον θυμάται ο κόσμος όταν αποφασίσει να σταματήσει.

«Θέλω να θυμούνται ότι ήμουν ένας νικητής, ένας δάσκαλος. Ότι είχα μια διαφορετική αγάπη για το παιχνίδι. Ότι έβαζαν τα λεφτά στην άκρη και απλά διασκέδαζα με το να παίζω μπάσκετ» είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο "BasketNews". «Όπου και να πηγαίνω, σε όποιο μέρος του πλανήτη, θέλω όλοι να καταλαβαίνουν πόσο αγαπώ το μπάσκετ και πόσο διασκεδάζω όταν παίζω».

Τη φετινή σεζόν με τους Κλίπερς είχε 16.6 πόντους μέσο όρο με 5.1 ριμπάουντ, 8.5 ασίστ και 1.1 κλεψίματα.

