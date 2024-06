Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζει την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους!

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει το «Variety», η ταινία παραγωγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο, θα είναι μια κωμωδία ληστείας τύπου «Ocean's Eleven» που θα διαδραματίζεται στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι λεπτομέρειες της πλοκής και το διεθνές καστ της ταινίας κρατούνται κρυφά, αλλά η παραγωγή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει φέτος.

Giannis Antetokounmpo is set to produce his first scripted feature film



It will "be an “Ocean’s Eleven”-style heist comedy set in Greece...plot details and international cast are being kept under wraps, but production is slated to begin this year." per @Variety pic.twitter.com/4Jnic8sRId