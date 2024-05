Μυθικές στιγμές στο ΟΑΚΑ με Αταμάν, Σλούκα και την κούπα της Euroleague (vid)

Ο αρχηγός των επτά φορές πρωταθλητών, Κώστας Σλούκας και ο «αρχιτέκτονας» της επιτυχίας, Εργκίν Αταμάν, μπήκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων μαζί με την κούπα της Euroleague μέσα σε αποθέωση.

Οι δυο τους έκαναν τον γύρο του θριάμβου και το κοινό πανηγύρισε έξαλλα, βλέποντας την κούπα της Euroleague ξανά στην Αθήνα, στο «πράσινο σπίτι» της.

Δείτε το video εδώ:

The EuroLeague trophy is in Athens. Amazing scenes at OAKA. #paobc @SdnaGr pic.twitter.com/UFzShJdRYr