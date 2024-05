WNBA: Ένταση μεταξύ Κέιτλιν Κλαρκ και Βικτόρια Βίβιανς

Η πολύ καλή εμφάνιση της Κέιτλιν Κλαρκ κόντρα στο Σιάτλ (είχε 20 πόντους και 9 ριμπάουντ) πέρασε σε δεύτερη μοίρα μιας και από τη μί η Ιντιάνα ηττήθηκε με 103-88 και από την άλλη η ένταση που δημιουγήθηκε μεταξύ τηε Κλαρκ και της Βικτόρια Βίβιανς έστρεψε πάνω της όλα τα φώτα της δημοσιότητας.

Όλα ξεκίνησαν έπειτα από τρίποντο που πέτυχε η Κλαρ με την ένταση μεταξύ των δύο να ξεκινάει άμεσα με λογομαχία αλλά όλα να τερματίζονται σχετικά γρήγορα.

Οι δύο παίκτριες χρεώθηκαν με μια τεχική ποινή και το ματς συνεχίστηκε.

Caitlin Clark and Victoria Vivians stare down. THIS LEAGUE

pic.twitter.com/kVVuAoDSFc