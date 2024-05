Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Ντρου Γκόρντον!

Θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο του μπάσκετ η είδηση ότι ο ο Ντρου Γκόρντον, με θητεία και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια μετά το ΝΒΑ, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο. Ο 33χρονος φόργουορντ ήταν ο αδερφός του άσου των Νάγκετς, Άαρον Γκόρντον.

Ο ατζέντης του ενημέρωσε πως ο Γκόρντον σκοτώθηκε σε τροχαίο σε δρόμο του Όρεγκον. Στην μεγάλη του καριέρα, αγωνίστηκε για μια σεζόν στους Σίξερς και ακολούθως πέρασε αρκετά χρόνια στην Ευρώπη παίζοντας μεταξύ άλλων σε Παρτίζαν, Σάσαρι, Μπάνβιτ, Ρεμς, Λιέτουβος Ρίτας, Ζενίτ, Ζιέλονα Γκόρα, Άβτοντορ, Λοκομοτίβ Κουμπάν και Μπουντιβέλνικ.

Η τελευταία του ομάδα ήταν η Φουκουόκα στην Ιαπωνία πέρσι και κατόπιν αποσύρθηκε.

Ο Ντρου Γκόρντον ήταν παντρεμένος και είχε δύο μικρά παιδιά.

Former NBA player Drew Gordon, the brother of Aaron Gordon, died in a car accident Thursday, his agent confirmed to @MarcJSpears.



He was 33 years old. pic.twitter.com/SS0aPe8ybj