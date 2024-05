Τώρα οι δύο τους: Οι «μάχες» Σέλτικς-Μάβερικς στους τελικούς του NBA

Η σειρά των NBA Finals θα αρχίσει τα ξημερώματα της Παρασκευής (7/6), με τους Σέλτικς να έχουν το πλεονέκτημα έδρας, υποδεχόμενοι στο TD Garden του Μάβερικς, που επιστρέφουν σε τελικούς μετά από 13 χρόνια.

Τα δύο πρώτα ματς θα διεξαχθούν στο «σπίτι» των Κελτών και στη συνέχεια η σειρά θα μεταφερθεί στο Τέξας και την έδρα των Μάβερικς για τα Game 3 και 4.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των NBA Finals

Game 1: Μπόστον Σέλτικς - Ντάλας Μάβερικς (7/6, 3:30)

Game 2: Μπόστον Σέλτικς - Ντάλας Μάβερικς (10/6, 3:00)

Game 3: Ντάλας Μάβερικς - Μπόστον Σέλτικς (13/6, 3:30)

Game 4: Ντάλας Μάβερικς - Μπόστον Σέλτικς (15/6, 3:30)

Game 5: Mπόστον Σέλτικς - Ντάλας Μάβερικς (18/6, 3:30)*

Game 6: Ντάλας Μάβερικς - Μπόστον Σέλτικς (21/6, 3:30)*

Game 7: Μπόστον Σέλτικς - Ντάλας Μάβερικς (24/6, 3:00)*

* Αν χρειαστεί να παιχτούν Game 5, 6 και 7

