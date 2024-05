Ο Λούκα «Μάτζικ» σήκωσε το MVP των τελικών της Δύσης (vid)

Ο Σλοβένος γκαρντ ήταν συγκλονιστικός σε όλη τη σειρά κόντρα στους Τίμπεργουλβς και στο Game 5 είχε 36 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, «σφραγίζοντας» την εκπληκτική του παρουσία στο παρκέ.

O Ντόντσιτς σε 16 αναμετρήσεις στα playoffs της δυτικής περιφέρειας είχε 28.3 πόντους, 9.6 ριμπάουντ και 9.1 ασίστ ανά αγώνα, αποτελώντας τον ηγέτη των Μάβερικς.

Luka Doncic is awarded The Earvin "Magic" Johnson Trophy as he is named the Western Conference Finals MVP 🏆



The @dallasmavs advance to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! pic.twitter.com/T6lrEmTF1n