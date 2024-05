Οι Κινγκς προσφέρουν «χρυσό» συμβόλαιο στον Μάικ Μπράουν, αλλά...

Όπως αποκάλυψε ο Σαμς Χαράνια, οι Κινγκς προσφέρουν στον Μάικ Μπράουν επέκταση συμβολαίου για τρία χρόνια δίνοντας του 21 εκατομμύρια δολάρια μέχρι και το 2026-27, ενώ το ποσό θα φτάσει τα 27 εκατ. μέσω μπόνους επίτευξης στόχων.

Για την ώρα πάντως δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, αφού προκύπτει απόσταση από τα «θέλω» του Μάικ Μπράουν, αφού ο 54χρονος προπονητής φέρεται να ζητάει συμβόλαιο που θα του αποφέρει 10 εκατ. δολάρια ετησίως!

