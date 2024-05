Ο αρχηγός του τριφυλλιού αναδείχθηκε MVP του Final Four, έχοντας στον τελικό μια... μαγική επίδοση. Πέτυχε 24 πόντους, όντας ο πρώτος σκόρερ του τελικού απέναντι στη Ρεάλ με 2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα και 8/9 βολές και είχε ακόμα 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Τα best of του MVP του Final Four Κώστα Σλούκα (vid)