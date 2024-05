Μάικ Τζέιμς σε Πρόεδρο Ντουμπάι BC: «Σαν να λες ότι εγώ δε θέλω να βγω με τη Ριάνα και τη Μπιγιονσέ»

Εκτός από μεγάλος παίκτης είναι και τεράστιος… ατακαδόρος. Ο Μάικ Τζέιμς δε θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστη την ατάκα του προέδρου της Ντουμπάι BC o οποίος τόνισε ότι δε θέλει να πάρει στην ομάδα του τον Μάικ Τζέιμς και τον Έντι Ταβάρες.

Συγκεκριμένα, ο General Manager της ομάδας, Ντέγιαν Καμενγιάσεβιτς, όπως επίσης ο CEO, Τζόρτζε Τζόκοβιτς ανέλυσαν το πλάνο τους όπου μεταξύ άλλων είπαn ότι «δεν θα φέρουμε τον Ταβάρες και τον Τζέιμς, δεν είναι σκοπός να πάρουμε την ABA League».

Δεν πέρασε πολλή ώρα και ο Τζέιμς έστειλε τη δική του, μοναδική, απάντηση: «Είναι σαν να λέω εγώ ότι δεν θέλω να βγω ραντεβού με τη Ριάνα ή την Μπιγιονσέ. Απλά δεν είχα αυτή τη δυνατότητα!» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του θέλοντας να «καυτηριάσει» τα όσα ειπώθηκαν από την ομάδα του Ντουμπάι.

That’s like me saying i don’t wanna date Beyoncé or Rihanna.



I didn’t have the option. Lol https://t.co/CIObSzyqtJ